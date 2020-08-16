17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бразилии нашли лягушек, живущих в «гареме»
Это дает им эволюционные преимущества.
В тропических лесах Бразилии живут необычные лягушки: самцы этого вида спариваются во время брачного сезона с двумя самками. Самки при этом остаются верными самцу и конкурируют между собой за его внимание.
Полигиния довольно распространена в животном мире, говорят исследователи. До сих пор ее подтверждали у костистых рыб, рептилий, млекопитающих, птиц и даже у некоторых беспозвоночных. Лягушки, живущие в местах изобилия, тоже склонны спариваться с несколькими партнершами.
Бразильские зоологи решили проверить, насколько «многоженство» вообще типично для земноводных и будут ли самцы «содержать гарем», если ресурсов будет не хватать. Их работа опубликована в Science Advances.
Команда исследовала лягушек Thoropa taophora, живущих на краю тропического леса, где для них относительно мало мест размножения и пресной воды, а солнечных лучей слишком много. Как оказалось, суровые условия обитания не помешали самцам поддерживать отношения одновременно с двумя самками. Самцы при этом конкурировали между собой: издавали агрессивные крики и вступали в драку, отпугивая соперников.
Поведение самок оказалось еще более интересным. Одна из них в «любовном треугольнике» становится доминантной, спаривается чаще и дает больше потомства. Она постоянно борется за внимание самца, притесняя вторую самку. Вторая самка при этом спокойно терпит такое отношение.
Изучив гены головастиков, ученые подтвердили, что все они были потомством от одного отца и двух матерей. При этом головастики от одних и тех же родителей были разного возраста. Это означает, что такие отношения у лягушек отличаются длительностью.
По словам исследователей, «гарем» у лягушек создает эволюционные преимущества. Генофонд вида улучшается за счет того, что самые сильные самцы дают больше потомства.
Анна Лысенко