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12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, почему растет магнитная аномалия над Атлантикой

Южно-атлантическая магнитная аномалия, которая простирается от Бразилии до Южной Африки, не первый год вызывает беспокойство ученых.

Источник: NASA

Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты. Оно улавливает и отталкивает заряженные частицы от Солнца. В месте Южно-атлантической аномалии этот щит слабеет. Он словно прогибается, и в месте прогиба опасные потоки частиц опускаются ближе к поверхности. Они угрожают работе бортовых компьютеров на спутниках и могут помешать сбору данных. Именно поэтому все аппараты приостанавливают свою работу, когда пролетают над опасной зоной.

Изучающие аномалию исследователи NASA смогли достаточно подробно описать, почему аномалия расширяется на запад, а магнитосфера Земли в этом месте продолжает ослабевать, сообщает официальный сайт управления.

Южно-атлантическая аномалия аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов во внешнем ядре, которые и создают магнитное поле.

Поскольку движение в ядре из-за сложных геодинамических условий постоянно меняется, магнитное поле Земли также подвержено колебаниям. Они порождают магнитные аномалии, смещение магнитных полюсов и другие подобные явления.

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На глубине примерно 2,9 тысяч км под африканским континентом лежит так называемая крупная область с низкой скоростью сдвига. Это структура нижней части мантии Земли, прилегающая к внешнему ядру планеты. Как выяснили ученые, она нарушает генерацию магнитного поля и приводит к его ослаблению. Эффект усиливается из-за наклона магнитной оси планеты.

Предыдущие исследования также показали, что зона аномалии, похоже, находится в процессе расщепления на две части. Ученые пока не знают, к чему это приведет в будущем.

Однако опубликованное в прошлом месяце исследование обнадеживает: похожий процесс уже происходил на Земле 11 миллионов лет назад. А значит, это повторяющееся событие, которое не приводит к изменению магнитного поля всей планеты.

Анна Лысенко

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