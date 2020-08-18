Стало известно, почему растет магнитная аномалия над Атлантикой

12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты. Оно улавливает и отталкивает заряженные частицы от Солнца. В месте
Поскольку движение в ядре
На глубине примерно 2,9 тысяч км под африканским континентом лежит так называемая крупная область с низкой скоростью сдвига. Это структура нижней части мантии Земли, прилегающая к внешнему ядру планеты. Как выяснили ученые, она нарушает генерацию магнитного поля и приводит к его ослаблению. Эффект усиливается
Предыдущие исследования также показали, что зона аномалии, похоже, находится в процессе расщепления на две части. Ученые пока не знают, к чему это приведет в будущем.
Однако опубликованное в прошлом месяце исследование обнадеживает: похожий процесс уже происходил на Земле 11 миллионов лет назад. А значит, это повторяющееся событие, которое не приводит к изменению магнитного поля всей планеты.
Анна Лысенко