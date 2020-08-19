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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии появились морские круизы «в никуда»

Пассажиров вывозят в открытое море на пару дней, а потом возвращают обратно.

Источник: AP 2020

Из-за пандемии коронавируса туристический бизнес в 2020 году пострадал, пожалуй, больше других отраслей. Немецкая компания TUI Cruises придумала оригинальное решение, чтобы немного компенсировать убытки.

Она запустила из Гамбурга и Киля морские круизы без остановок.

Лайнер с пассажирами будет выходить Северное или Балтийское море, находиться там несколько дней, а потом возвращаться обратно в порт.

Пассажирам во время рейса будет доступен стандартный круизный сервис с ресторанами, бассейном и другими развлечениями, но адаптированными под новые условия безопасности. Лайнер будет заполнен лишь на 50 процентов, гости будут занимать каюты в шахматном порядке, а в местах общего пользования можно будет появляться только в масках, сообщает Wired. Кроме того, каждый день у пассажиров будут измерять температуру.

Напомним, что в Тайване похожие развлечения запустили авиакомпании. Там пассажирам, соскучившимся за путешествиями, предлагают сесть на борт самолета, покружить немного в воздухе и вернуться обратно в аэропорт.

Екатерина Гура

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