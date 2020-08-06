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19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тайване запустили «прогулочный» рейс на самолете над городом

Путешествие без путешествия

Тайвань по-прежнему остается закрытой страной для туризма из-за пандемии коронавируса. Причем местных жителей тоже не пускают за границу. Но люди настолько соскучились по путешествиям, что авиакомпании были вынуждены придумать для них альтернативы.

Так, авиакомпания StarLux Airlines придумала специальный «круизный» рейс: пассажиры должны будут пройти регистрацию и необходимые процедуры в аэропорту, сесть на самолет, три часа покружить над городом и его окрестностями, а затем приземлиться в том же самом аэропорту.

Также уточняется, что во время прогулочного полета пассажиров будут угощать едой из «мишленовского» ресторана, раздавать подарки, а самолет будет лететь ниже, чем обычно, чтобы гости смогли насладиться красивыми видами с высоты и сделать фото. Первый пробный рейс отправится в полет уже 7 августа.

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Опубликовано 星宇航空 STARLUX Airlines Понедельник, 3 августа 2020 г.

Сообщается, что билеты на необычное путешествие (188 мест) были раскуплены всего за пару минут. В дальнейшем StarLux Airlines планирует проводить и другие специальные рейсы, сообщает Taiwan News.

Напомним, что подобные «невыездные» путешествия начали проводить в Тайване еще в начале июля. Аэропорт «Суншань» совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air тогда запустил акцию с «фейковыми полетами», в ходе которой пассажиры проходили все необходимые авиационные процедуры в аэропорту, садились в самолет, а через некоторое время высаживались обратно, даже не взлетев.

Екатерина Гура

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