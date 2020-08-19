16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японская компания уволила работника из-за хорошего образования
В своем резюме он преуменьшил свои знания.
Необычная история произошла в августе в японском городе Кобе. Местное Бюро водоснабжения уволило своего 48-летнего работника (его имя не называется)
Обычно в резюме люди пытаются приукрасить свои знания и навыки, но здесь все произошло наоборот. Оказалось, что мужчина не указал, что закончил университет, а написал, что имеет лишь среднее образование. Дело в том, что на должность, которую он претендовал, требовались люди только со школьным аттестатом.
24 года японец скрывал свое высшее образование и мирно работал на компанию, но в 2020 году
Екатерина Гура