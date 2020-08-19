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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японская компания уволила работника из-за хорошего образования

В своем резюме он преуменьшил свои знания.

Источник: AP 2020

Необычная история произошла в августе в японском городе Кобе. Местное Бюро водоснабжения уволило своего 48-летнего работника (его имя не называется) из-за неправдивых данных в резюме, предоставленных еще 24 года назад.

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Обычно в резюме люди пытаются приукрасить свои знания и навыки, но здесь все произошло наоборот. Оказалось, что мужчина не указал, что закончил университет, а написал, что имеет лишь среднее образование. Дело в том, что на должность, которую он претендовал, требовались люди только со школьным аттестатом.

24 года японец скрывал свое высшее образование и мирно работал на компанию, но в 2020 году кто-то анонимно на него донес, и началось служебное расследование. Узнав правду, работодатель уволил мужчину, пишет Asahi Shimbun Digital.

Екатерина Гура

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