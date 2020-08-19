Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как улыбки преображают людей (фото)

Отличный способ бороться со стереотипами.

Фотограф Джей Вайнштейн потратил пять лет жизни и объездил шесть стран ради уникального проекта «Я просто попросил их улыбнуться».

На своих снимках Вайнштейн показывает, как улыбка преображает людей. Сперва он фотографирует людей без нее, а затем просит их улыбнуться. В итоге его фотоаппарат фиксирует настоящее маленькое чудо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотограф специально не указывает имена, возраст, национальность или профессии людей. Зритель часто находится в плену стереотипов и при взгляде на хмурого человека может предположить о его жизни что угодно, говорит Вайнштейн. Но улыбка все меняет, обезоруживая и располагая к незнакомцу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом
Новые вспышки вируса: Европа вновь погружается в локдаун
Новак предупредил о «черных лебедях»
Потеря обоняния при COVID-19 отличается от простуды и гриппа
Российский космонавт заснял загадочные объекты в космосе
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Похожий на человека пес стал новым мемом (фото)
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Как выглядит тайная китайская пещера для подводных лодок Ее «выдал» удачный спутниковый снимок
Авто
Тест нового Volkswagen Polo — он вам не седан! Volkswagen Polo пережил смену типа кузова — теперь это лифтбэк. Станет ли он ещё популярнее?
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
Потушат все. Можете не сомневаться. Россия подготовилась
Дети
Беременная Подольская в комбинации станцевала на кровати (видео) Певица улетела на отдых в Турцию
Новости партнеров
Как Россия намерена положить конец доминированию США в Сети?
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
КПРФ: приветствуем победу патриотических сил во главе с Лукашенко
Правоохранители привлекли к ответу 41 участника групп АУЕ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь