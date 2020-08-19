18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как улыбки преображают людей (фото)
Отличный способ бороться со стереотипами.
Фотограф Джей Вайнштейн потратил пять лет жизни и объездил шесть стран ради уникального проекта «Я просто попросил их улыбнуться».
На своих снимках Вайнштейн показывает, как улыбка преображает людей. Сперва он фотографирует людей без нее, а затем просит их улыбнуться. В итоге его фотоаппарат фиксирует настоящее маленькое чудо.
Фотограф специально не указывает имена, возраст, национальность или профессии людей. Зритель часто находится в плену стереотипов и при взгляде на хмурого человека может предположить о его жизни что угодно, говорит Вайнштейн. Но улыбка все меняет, обезоруживая и располагая к незнакомцу.
Анна Лысенко