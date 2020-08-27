00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 августа
День российского кино, основание ЦСКА и другие памятные события, произошедшие в этот день.
27 августа отмечается День российского кино — профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации.
История праздника началась в 1980 году, когда в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР появился «День советского кино». В годы перестройки он менял свое название: «День кино», «День кино России». После распада СССР утвердилось название «День российского кино».
Активно праздновать День российского кино стали сравнительно недавно. В этот день во всех крупных городах устраивают кинопоказы, организуют встречи с деятелями кино — актерами и режиссерами, открывают выставки, посвященные кинематографу, проводят экскурсии и
27 августа 1911 года в России был создан футбольный клуб «ЦСКА». История клуба началась с того, что в Обществе любителей лыжного спорта (ОЛЛС) была организована футбольная секция. На базе этой футбольной секции было сформировано три команды, которые в том же году впервые приняли участие в чемпионате Москвы.
ЦСКА — один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России.
27 августа 1922 года в печать вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил». В первом номере «Крокодила», в программном стихотворении Демьяна Бедного «Красный Крокодил — смелый из смелых! — против крокодилов черных и белых», была четко сформулирована задача издания: «Добираться до всякой гнилости и ворошить гниль без всякой милости!».
«Крокодил» быстро приобрел огромную популярность в рабочей среде. Своим успехом «Крокодил» был обязан талантливому коллективу литераторов и художников, работавших над его выпуском.
Конец 80-х годов резко изменил политическую направленность материалов «Крокодила». Появилось много фельетонов и карикатур, резко критикующих идеологию и политику СССР. С журналом активно сотрудничают художники «нового поколения».
С 1992 года журнал стал выходить один раз в месяц, его тираж резко снизился и упал до 50 тысяч экземпляров. Наконец, в 2000-м «Крокодил» перестал издаваться.
27 августа 1955 года вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса. Идея принадлежала Хью Биверу, которому в голову пришла мысль создать для посетителей ирландских и британских пабов авторитетный источник, чтобы разрешить их споры относительно рекордности того или иного явления. Идея воплотилась в жизнь стараниями Криса Чатэвэя и братьев МакУайртеров, и 27 августа 1955 года вышел первый выпуск Книги.
Первоначально «Книга рекордов Гиннесса» включала проверенные научные факты, собранные братьями МакУайртерами, но со временем в Книге стало появляться всё больше странных и экстравагантных достижений различных людей.
27 августа 2000 года произошел пожар на Останкинской телебашне в Москве. Очаг возгорания находился на высоте 460 м, полностью выгорели 3 этажа. Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции башни, но, вопреки обоснованным опасениям, башня устояла.
В результате пожара погибли три человека, вещание большинства российских телеканалов на Москву и Московскую область было приостановлено.
27 августа 1896 года родилась Фаина Раневская — выдающаяся советская актриса театра и кино, вошедшая в историю отечественного кинематографа как королева второго плана. Наиболее яркими и запоминающимися стали ее роли в картинах «Подкидыш», «Человек в футляре», «Весна», «Свадьба» и, конечно же, «Золушка».
Краткая биография Раневской всегда пестрела меткими, колкими цитатами актрисы, которые в дальнейшем переходили в народ, становясь афоризмами. Живой ум, проницательность и непревзойденное чувство юмора и самоиронии всегда выделяли Фаину Георгиевну среди актерской братии.