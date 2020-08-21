13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Екатеринбурге появился «Гордый фонарь» (фото)
Его создали художники вместе с работниками «Горсвета».
В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге появился новый
Его создатели — художники из команды SPEKTR, которые вместе с сотрудниками «Горсвета» выпрямили один из обычных фонарей. По словам художников,
Увидеть «Гордый фонарь» можно у кинотеатра «Космос» (между подземным переходом к ТЮЗу и улицей Карла Либкнехта).
Напомним, что команда SPEKTR к годовщине гибели подводной лодки «Курск» создала в Екатеринбурге «невидимый памятник», который появляется только во время дождя.
Катерина Гура