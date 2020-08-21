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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Екатеринбурге появился «Гордый фонарь» (фото)

Его создали художники вместе с работниками «Горсвета».

В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге появился новый арт-объект под названием «Гордый фонарь». Это самый обычный фонарь, который, в отличие от соседних склоненных над дорогой фонарей, стоит прямо.

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Его создатели — художники из команды SPEKTR, которые вместе с сотрудниками «Горсвета» выпрямили один из обычных фонарей. По словам художников, арт-объект символизирует смелость и стойкость человека, который не сгибается под тяжестью обстоятельств.

Увидеть «Гордый фонарь» можно у кинотеатра «Космос» (между подземным переходом к ТЮЗу и улицей Карла Либкнехта).

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Напомним, что команда SPEKTR к годовщине гибели подводной лодки «Курск» создала в Екатеринбурге «невидимый памятник», который появляется только во время дождя.

Катерина Гура

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