На Алтае обнаружен новый вид древнейших ископаемых

Сотрудники Палеонтологического института РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН открыли новый вид ископаемых мшанок — морских колониальных животных из класса щупальцевых. Их обнаружили в Прителецкой части Горного Алтая западнее северной части Телецкого озера. По словам ученых, возраст находки превышает 450 миллионов лет.
Новый вид мшанок получил название в честь места, где его нашли — Dianulites altaicus, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИНГГ СО РАН.
Исследователи отмечают, что окаменелости сохранились в прекрасном состоянии, что позволит детально их изучить.
По словам ученых, Алтайские мшанки обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, и, возможно, в палеозойских акваториях на территории Китая.
Найденные образцы специалисты отправили в Москву для дальнейших исследований. Ученые планируют новые геологические экспедиции на юг Сибири и в арктические районы страны, чтобы продолжить изучение древних мшанок.