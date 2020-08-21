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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Алтае обнаружен новый вид древнейших ископаемых

Их возраст оценивается примерно в 450 миллионов лет.

Сотрудники Палеонтологического института РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН открыли новый вид ископаемых мшанок — морских колониальных животных из класса щупальцевых. Их обнаружили в Прителецкой части Горного Алтая западнее северной части Телецкого озера. По словам ученых, возраст находки превышает 450 миллионов лет.

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Новый вид мшанок получил название в честь места, где его нашли — Dianulites altaicus, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИНГГ СО РАН.

Исследователи отмечают, что окаменелости сохранились в прекрасном состоянии, что позволит детально их изучить.

По словам ученых, Алтайские мшанки обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, и, возможно, в палеозойских акваториях на территории Китая.

Найденные образцы специалисты отправили в Москву для дальнейших исследований. Ученые планируют новые геологические экспедиции на юг Сибири и в арктические районы страны, чтобы продолжить изучение древних мшанок.

Катерина Гура

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