18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали результат 3D-сканирования мумий
Еще совсем недавно это казалось фантастикой.
Благодаря современным технологиям ученые смогли заглянуть «внутрь» трех древнеегипетских мумий животных, не повреждая их.
Британские исследователи использовали рентгеновскую микрокомпьютерную томографию. Они отсканировали останки змеи, кошки и птицы из коллекции Университета Суонси в Великобритании. Работа ученых опубликована в Scientific Reports.
МикроКТ с высоким разрешением позволила детально изучить очень мелкие останки. Например, ученые выяснили, что во время мумификации змею зафиксировали в положении с открытым ртом. Ее также плохо содержали при жизни,
Сканирование показало также, что кошке было меньше 5 месяцев, ей сломали шею. А птицу удалось идентифицировать до уровня вида.
Ученые говорят, что лучшее понимание подхода к мумификации животных поможет открыть новые аспекты культуры Древнего Египта.
Анна Лысенко