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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали результат 3D-сканирования мумий

Еще совсем недавно это казалось фантастикой.

Источник: Swansea University

Благодаря современным технологиям ученые смогли заглянуть «внутрь» трех древнеегипетских мумий животных, не повреждая их.

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Британские исследователи использовали рентгеновскую микрокомпьютерную томографию. Они отсканировали останки змеи, кошки и птицы из коллекции Университета Суонси в Великобритании. Работа ученых опубликована в Scientific Reports.

МикроКТ с высоким разрешением позволила детально изучить очень мелкие останки. Например, ученые выяснили, что во время мумификации змею зафиксировали в положении с открытым ртом. Ее также плохо содержали при жизни, из-за чего на момент смерти змея была обезвожена.

Сканирование показало также, что кошке было меньше 5 месяцев, ей сломали шею. А птицу удалось идентифицировать до уровня вида.

Ученые говорят, что лучшее понимание подхода к мумификации животных поможет открыть новые аспекты культуры Древнего Египта.

Источник: Swansea University

Анна Лысенко

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