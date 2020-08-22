11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Реальный Винни-Пух: медвежонок застрял в окне многоэтажки (видео)
Жильцам удалось его освободить.
Маленький медвежонок стал жертвой собственного любопытства в городе Дальнегорск в Приморском крае.
Косолапый забрел в жилой район и пробрался в один из подъездов дома № 12, расположенного на улице Менделеева. Однако там он встретился с местным жителем и в страхе попытался сбежать через открытую форточку.
Побег не удался, и медвежонок застрял. Стараниями жителей подъезда животное удалось освободить и выпустить на улицу. В результате инцидента никто не пострадал.
Катерина Гура