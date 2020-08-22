Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 августаДень рождения жидкого мыла, первое в мире авиашоу, утверждение нового российского флага и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
16В Бейруте произошел сильный взрыв
11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Реальный Винни-Пух: медвежонок застрял в окне многоэтажки (видео)

Жильцам удалось его освободить.

Маленький медвежонок стал жертвой собственного любопытства в городе Дальнегорск в Приморском крае.

Косолапый забрел в жилой район и пробрался в один из подъездов дома № 12, расположенного на улице Менделеева. Однако там он встретился с местным жителем и в страхе попытался сбежать через открытую форточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Побег не удался, и медвежонок застрял. Стараниями жителей подъезда животное удалось освободить и выпустить на улицу. В результате инцидента никто не пострадал.

Катерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Турция нашла месторождение газа в Черном море
В России за сутки выявлен 4921 случай коронавируса
Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии
США нашли ущерб от импорта бесшовных труб из России
Россиянам объяснили новые правила регистрации автомобилей в МФЦ
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам
Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах
Hi-Tech
Страшные пожары в Калифорнии (жуткие фото с воздуха) Кадры очередного печального явления года.
Кино
Павел Прилучный ищет новую актрису в свой сериал Артист рассказал о работе над вторым сезоном «В клетке»
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Кадыров выдал старшую дочь замуж за сына погибшего друга
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Дети
Когда школьников будут переводить на дистанционку Сейчас COVID-19 выявляют у 25–30 школьников в сутки
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь