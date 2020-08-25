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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец создал невероятные портреты из соли (фото)

Нарисовал даже Гагарина.

Художник из Торонто по имени Башир Султани точно не из суеверных людей — он с легкостью рассыпает соль, чтобы создать удивительно точные портреты.

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Йода

Султани стал известен в сети около 9 лет назад, когда начал публиковать свои работы. С тех пор его мастерство возросло. Сейчас художник с афганскими корнями — хорошо известен не только в Канаде, но и по всему миру.

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Махатма Ганди

Больше всего Султани работает над портретами знаменитостей и выдающихся деятелей, таких как Махатма Ганди, королева Великобритании или Боб Марли. Среди работ канадца есть и портрет Юрия Гагарина.

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Юрий Гагарин
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Боб Марли
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Королева Елизавета II
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Курт Кобейн
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