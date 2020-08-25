12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец создал невероятные портреты из соли (фото)
Нарисовал даже Гагарина.
Художник из Торонто по имени Башир Султани точно не из суеверных людей — он с легкостью рассыпает соль, чтобы создать удивительно точные портреты.
Султани стал известен в сети около 9 лет назад, когда начал публиковать свои работы. С тех пор его мастерство возросло. Сейчас художник с афганскими корнями — хорошо известен не только в Канаде, но и по всему миру.
Больше всего Султани работает над портретами знаменитостей и выдающихся деятелей, таких как Махатма Ганди, королева Великобритании или Боб Марли. Среди работ канадца есть и портрет Юрия Гагарина.
Анна Лысенко