14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Курорт-призрак на Кипре откроют впервые с 1970-х годов
Власти объявили о далеко идущих планах.
Северный Кипр может снова разрешить туристам въезд в некогда популярный туристический район Вароша в городе Фамагуста, который после кипрского конфликта превратился в
В 1960-х и 1970-х годах Фамагуста была основным туристическим центром на Кипре. В Вароше было построено много гостиниц и других туристических объектов. В районе насчитывали более 12 тысяч гостиничных номеров. В Вароше отдыхали Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Брижит Бардо и другие звезды. После вторжения Турции Вароша охраняется военными, туристам вход сюда воспрещен.
О планах возобновить работу курорта заявил Эрсин Татар,
«На данный момент мы близки к тому, чтобы начать процесс открытия», — сказал Татар в эфире турецкой телекомпании TRT.
Политик уточнил, что необходимо принять соответствующие постановления и что с приближением местных выборов планы могут быть отложены.
Анна Лысенко