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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Курорт-призрак на Кипре откроют впервые с 1970-х годов

Власти объявили о далеко идущих планах.

Северный Кипр может снова разрешить туристам въезд в некогда популярный туристический район Вароша в городе Фамагуста, который после кипрского конфликта превратился в курорт-призрак.

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В 1960-х и 1970-х годах Фамагуста была основным туристическим центром на Кипре. В Вароше было построено много гостиниц и других туристических объектов. В районе насчитывали более 12 тысяч гостиничных номеров. В Вароше отдыхали Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Брижит Бардо и другие звезды. После вторжения Турции Вароша охраняется военными, туристам вход сюда воспрещен.

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О планах возобновить работу курорта заявил Эрсин Татар, премьер-министр частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, сообщает CNN.

«На данный момент мы близки к тому, чтобы начать процесс открытия», — сказал Татар в эфире турецкой телекомпании TRT.

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Политик уточнил, что необходимо принять соответствующие постановления и что с приближением местных выборов планы могут быть отложены.

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Анна Лысенко

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