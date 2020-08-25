15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подростки в Израиле нашли крупный золотой клад
Редкая удача.
Два израильских подростка, отправившиеся во время летних каникул на раскопки с группой археологов, обнаружили клад из сотен золотых монет, сообщает CNN.
Находкам из города Явна в центре страны около 1100 лет, установили ученые. Монеты были спрятаны в глиняный сосуд и на первый взгляд совсем не походили на золото. Сперва подростки подумали, что в горшке лежала груда листьев.
425 монет спрятали в землю в конце IX века, когда регион находился под контролем Аббасидского халифата. Они изготовлены из 24-каратного золота и весят 845 граммов.
«На такую сумму человек мог купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата, огромной богатой столицы аббасидского Египта в те дни», — сказал Роберт Кул, эксперт по монетам из Управления древностей Израиля.
По словам руководителей раскопок, найти такой большой тайник с золотыми монетами удается крайне редко, поскольку золото часто переплавляли и повторно использовали более поздние культуры.
Анна Лысенко