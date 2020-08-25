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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швейцарии туристам будут давать деньги на развлечения

Подарочные карты можно использовать в ресторанах и музеях.

Источник: AFP 2020

Швейцария пытается спасти туристический сектор с помощью государственной бонусной программы.

Власти Женевы будут раздавать всем приезжим бонусные карты на 100 франков (около 8 тысяч рублей). Чтобы получить женевскую подарочную карту, нужно забронировать минимум 2 ночи в одном из отелей города, подключенных к бонусной программе. Правда, карта будет выдаваться не на человека, а на один гостиничный номер.

Всего к бонусной программе подключено более 60 отелей, 15 экскурсионных бюро и достопримечательностей и около 80 ресторанов, где туристы могут потратить «бесплатные» 100 франков.

Сообщается, что в программе участвуют как небольшие кофейни, так и мишленовские рестораны со знаменитыми шоколадными фабриками. Карту можно использовать до 31 декабря 2020, пишет Insider.

Напомним, что для граждан России Швейцария пока остается недоступной. С 15 августа туда могут полететь лишь те, у кого есть местный вид на жительство, разрешение на работу или медицинское приглашение.

Екатерина Гура

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