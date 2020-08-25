17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Швейцарии туристам будут давать деньги на развлечения
Подарочные карты можно использовать в ресторанах и музеях.
Швейцария пытается спасти туристический сектор с помощью государственной бонусной программы.
Власти Женевы будут раздавать всем приезжим бонусные карты на 100 франков (около 8 тысяч рублей). Чтобы получить женевскую подарочную карту, нужно забронировать минимум 2 ночи в одном из отелей города, подключенных к бонусной программе. Правда, карта будет выдаваться не на человека, а на один гостиничный номер.
Сообщается, что в программе участвуют как небольшие кофейни, так и мишленовские рестораны со знаменитыми шоколадными фабриками. Карту можно использовать до 31 декабря 2020, пишет Insider.
Напомним, что для граждан России Швейцария пока остается недоступной. С 15 августа туда могут полететь лишь те, у кого есть местный вид на жительство, разрешение на работу или медицинское приглашение.
Екатерина Гура