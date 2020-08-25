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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России нашли «самого щекастого» кота (фото)

Ему пророчат славу в соцсетях.

Черный британский кот из Санкт-Петербурга по кличке Федор Михалыч является, возможно, самым щекастым котом в мире.

По крайней мере, в этом уверены пользователи соцсетей, которые внезапно обнаружили страничку красавца, появившуюся совсем недавно. Коту пророчат звездное будущее в соцсетях, ведь в его большие плюшевые щеки невозможно не влюбиться.

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«Такого царского кота не грех лицезреть ежедневно», — пишут комментаторы под фотографиями кота, разошедшимися в соцсетях.

«Вот они, щеки, что затмят собою небо», — добавляют пользователи.

«Щеки — это стиль, роскошь и красота!» — пишут читатели. «Боги, он прекрасен!».

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Федору Михалычу семь лет, уточняет его владелица Оксана Иокерс на своей странице в Сети. Свое литературное имя Федор Михалыч, которого сначала звали Франтиком, заработал мартовскими песнями. Хозяева в шутку стали звать его «Дастаевским».

Федор Михалыч «спокойный, сильный, уравновешенный. И, как любой настоящий мужчина, любит ласку, внимание и покушать», — пишет его хозяйка.

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Как известно, у некоторых кошек в соцсетях больше подписчиков, чем у актеров, чемпионов или даже президентов. Не так давно был составлен топ-8 самых популярных из них.

Анна Лысенко

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