17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России нашли «самого щекастого» кота (фото)
Ему пророчат славу в соцсетях.
Черный британский кот из
По крайней мере, в этом уверены пользователи соцсетей, которые внезапно обнаружили страничку красавца, появившуюся совсем недавно. Коту пророчат звездное будущее в соцсетях, ведь в его большие плюшевые щеки невозможно не влюбиться.
«Такого царского кота не грех лицезреть ежедневно», — пишут комментаторы под фотографиями кота, разошедшимися в соцсетях.
«Вот они, щеки, что затмят собою небо», — добавляют пользователи.
«Щеки — это стиль, роскошь и красота!» — пишут читатели. «Боги, он прекрасен!».
Федору Михалычу семь лет, уточняет его владелица Оксана Иокерс на своей странице в Сети. Свое литературное имя Федор Михалыч, которого сначала звали Франтиком, заработал мартовскими песнями. Хозяева в шутку стали звать его «Дастаевским».
Федор Михалыч «спокойный, сильный, уравновешенный. И, как любой настоящий мужчина, любит ласку, внимание и покушать», — пишет его хозяйка.
Как известно, у некоторых кошек в соцсетях больше подписчиков, чем у актеров, чемпионов или даже президентов. Не так давно был составлен топ-8 самых популярных из них.
Анна Лысенко