Медведи на Аляске необычайно растолстели (видео)

Каждое лето и осень медведи нагуливают жир, чтобы подготовиться к суровой зиме. Чем толще будет медведь, тем легче ему будет перенести холодное время года. Но в этом году медведи на Аляске растолстели больше обычного и гораздо раньше.
Очень упитанных животных запечатлели камеры наблюдения, установленные в Национальном парке и заповеднике Катмай, где водится большая популяция бурых медведей.
На одном из видео медведь, которому присвоили номер 747, не может выбраться из реки на берег — ему мешает упитанный живот. В другом ролике бурый неповоротливый толстячок садится на камни в реке, потому что ему тяжело стоять.
Эксперты предположили, что причина — в обилии лосося-нерки. Летом 2020 года в реках Аляски количество этой рыбы превысило 3,4 млн. В последний раз такой рекорд наблюдали в 1991 году, пишет Mashable.