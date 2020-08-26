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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведи на Аляске необычайно растолстели (видео)

Вот что значит хорошее питание.

Каждое лето и осень медведи нагуливают жир, чтобы подготовиться к суровой зиме. Чем толще будет медведь, тем легче ему будет перенести холодное время года. Но в этом году медведи на Аляске растолстели больше обычного и гораздо раньше.

Очень упитанных животных запечатлели камеры наблюдения, установленные в Национальном парке и заповеднике Катмай, где водится большая популяция бурых медведей.

На одном из видео медведь, которому присвоили номер 747, не может выбраться из реки на берег — ему мешает упитанный живот. В другом ролике бурый неповоротливый толстячок садится на камни в реке, потому что ему тяжело стоять.

Эксперты предположили, что причина — в обилии лосося-нерки. Летом 2020 года в реках Аляски количество этой рыбы превысило 3,4 млн. В последний раз такой рекорд наблюдали в 1991 году, пишет Mashable.

Анна Лысенко

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