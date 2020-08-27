Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
2710 дней, которые потрясли Минск
12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Берег в Северной Ирландии покрылся медузами (видео)

На пляж вынесло сотни волосистых цианей.

Сотни медуз вынесло на пляж в ирландской деревне Клохи. Местные жители делятся фотографиями и видео «медузьего апокалипсиса» в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы с моими племянниками путешествовали в выходные в нашем доме на колесах. В Клохи мы пошли от моего каравана вниз по дорожке к пляжу и наткнулись на сотни медуз, выброшенных на берег. Мы даже не смогли добраться до пляжа, так как они лежали сплошным слоем», — написал автор одного из видео. По словам ирландца, он никогда не видел ничего подобного.

Береговая охрана уточнила, что на пляж вынесло медуз вида волосистая цианея. Щупальца этого животного жалят даже после его гибели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций
В НАТО заявили об обязанности Лукашенко уважать права человека
Звери Чернобыля. Редкие кадры обитателей зоны отчуждения
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Здоровье
Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха Его максимальный вес был 103 килограмма.
Hi-Tech
Цены на iPhone 11 в России упали до психологической отметки Младший флагман Apple стал ближе к званию бюджетника
Авто
Новые правила ОСАГО: кто будет платить больше 24 августа начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Центробанк расширил тарифный коридор и увеличил коэффициенты: теперь цена полиса для некоторых водителей стала в несколько раз выше
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как маме одеться 1 сентября, чтобы выглядеть роскошно (фото) Вдохновляемся Меланией Трамп, Кейт Миддлтон и российскими звездами
Новости партнеров
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Акула бросилась на мальчика в лодке и стащила его в воду
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь