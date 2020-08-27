12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Берег в Северной Ирландии покрылся медузами (видео)
На пляж вынесло сотни волосистых цианей.
Сотни медуз вынесло на пляж в ирландской деревне Клохи. Местные жители делятся фотографиями и видео «медузьего апокалипсиса» в соцсетях.
«Мы с моими племянниками путешествовали в выходные в нашем доме на колесах. В Клохи мы пошли от моего каравана вниз по дорожке к пляжу и наткнулись на сотни медуз, выброшенных на берег. Мы даже не смогли добраться до пляжа, так как они лежали сплошным слоем», — написал автор одного из видео. По словам ирландца, он никогда не видел ничего подобного.
Береговая охрана уточнила, что на пляж вынесло медуз вида волосистая цианея. Щупальца этого животного жалят даже после его гибели.
Анна Лысенко