17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены первые животные, которые впадали в зимнюю спячку
Они напоминали гибрид свиньи и ящерицы.
Листрозавры, жившие в России, Китае, Индии, Африке и Антарктиде 247−259 миллионов лет назад, были первыми животными, которые впадали в зимнюю спячку.
К такому выводу пришли исследователи из Гарварда, в работе, опубликованной в журнале Communications Biology. Ученые исследовали фрагмент бивня доисторического животного, найденный в Антарктиде. В то время она была частью суперматерика Пангея.
Причудливое клыкастое существо напоминало гибрид свиньи и ящерицы, говорят палеонтологи. Его отличительной особенностью был высокий укороченный череп с вынесенными наверх ноздрями и глазами. Длина тела листрозавра могла достигать двух метров. Эти животные жили в полупустынях нижнего триаса и выкапывали пищу из земли с помощью клыков.
Структура бивня листрозавра показала, что были периоды, когда он бодрствовал, но было также время, когда он спал недели или даже месяцы напролет, чтобы пережить долгие темные ночи. Такие же следы можно обнаружить и в зубах современных животных, впадающих в спячку, говорят исследователи.
Это самый ранний пример гибернации,
Анна Лысенко