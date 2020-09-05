00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 5 сентября
Родился Фредди Меркьюри, на мюнхенской Олимпиаде захватили заложников, а «Вояджер-1» отправился исследовать Юпитер и Сатурн.
5 сентября 1666 года закончился Великий лондонский пожар, который неистовствовал 3 дня и сжег около 13,5 тысяч домов, 87 церквей, в том числе старый собор
5 сентября 1946 года в городе Занзибар в Танзании родился Фредди Меркьюри, британский певец парсийского происхождения, вокалист
5 сентября 1972 года Палестинская террористическая организация «Чёрный сентябрь» захватила команду Израиля во время Олимпийских игр в Мюнхене. Перед рассветом террористы пробрались в несколько квартир в олимпийской деревне, где ночевали израильтяне, и захватили заложников. В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной и один западногерманский полицейский. 5 из 8 террористов были убиты спецназом в ходе провалившейся попытки освобождения заложников 6 сентября.
5 сентября 1977 года стартовал американский космический зонд «Вояджер-1». Основная его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Он был первым зондом, который сделал детальные снимки этих планет и их спутников. По завершении основной миссии «Вояджер-1» приступил к дополнительной и стал исследовать отдаленные регионы Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы. «Вояджер-1» до сих пор находится в полете. Он быстро движется за пределы Солнечной системы.
5 сентября 2005 года Boeing 737−230 при вылете из индонезийского города Медан на Суматре вследствие взлёта с убранными закрылками и предкрылками разбился в местном аэропорту. Погибли 149 человек, из них 44 человека — на земле, так как аэропорт окружен очень плотной жилой застройкой. Выжили 16 пассажиров, в том числе 18-месячный ребёнок.