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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 сентября

Родился Фредди Меркьюри, на мюнхенской Олимпиаде захватили заложников, а «Вояджер-1» отправился исследовать Юпитер и Сатурн.

Закончился Великий лондонский пожар

5 сентября 1666 года закончился Великий лондонский пожар, который неистовствовал 3 дня и сжег около 13,5 тысяч домов, 87 церквей, в том числе старый собор Сент-Пол, большую часть правительственных зданий. Пожар лишил крова около 70 тысяч человек при тогдашнем населении центральной части Лондона в 80 тысяч. Историкам известны свидетельства всего о нескольких человеческих жертвах, но они допускают, что множество смертей не было учтено.

Родился Фредди Меркьюри

5 сентября 1946 года в городе Занзибар в Танзании родился Фредди Меркьюри, британский певец парсийского происхождения, вокалист рок-группы Queen. Настоящее имя певца — Фаррух Булсара. Его родители были родом из индийского штата Гуджарат. Фредди закончил школу в Индии, затем вернулся в Танзанию. Когда страна провозгласила независимость от Великобритании, а султана свергли с престола, все семейство улетело в Великобританию.

Источник: AP 2020

Теракт на мюнхенской Олимпиаде

5 сентября 1972 года Палестинская террористическая организация «Чёрный сентябрь» захватила команду Израиля во время Олимпийских игр в Мюнхене. Перед рассветом террористы пробрались в несколько квартир в олимпийской деревне, где ночевали израильтяне, и захватили заложников. В результате теракта погибли 11 членов израильской олимпийской сборной и один западногерманский полицейский. 5 из 8 террористов были убиты спецназом в ходе провалившейся попытки освобождения заложников 6 сентября.

Запущен «Вояджер-1»

5 сентября 1977 года стартовал американский космический зонд «Вояджер-1». Основная его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Он был первым зондом, который сделал детальные снимки этих планет и их спутников. По завершении основной миссии «Вояджер-1» приступил к дополнительной и стал исследовать отдаленные регионы Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы. «Вояджер-1» до сих пор находится в полете. Он быстро движется за пределы Солнечной системы.

Источник: AP 2020

Катастрофа Boeing 737 в Медане

5 сентября 2005 года Boeing 737−230 при вылете из индонезийского города Медан на Суматре вследствие взлёта с убранными закрылками и предкрылками разбился в местном аэропорту. Погибли 149 человек, из них 44 человека — на земле, так как аэропорт окружен очень плотной жилой застройкой. Выжили 16 пассажиров, в том числе 18-месячный ребёнок.

Во время загрузки произошла ошибка.
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