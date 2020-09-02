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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 сентября

Соглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день.

Основано министерство финансов США

Министерство было создано 2 сентября 1789 года. До этого, с 1781 по 1784 год, финансами Континентального конгресса руководил Роберт Моррис, должность которого называлась «суперинтендант финансов».

Сегодня в функции министерства входит разработка и исполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, контроль за деятельностью банковских и финансовых организаций, сбор налогов, эмиссия банкнот и чеканка металлических монет.

Началось строительство Одессы

Официально историю Одессы принято отсчитывать с 1794 года, когда императрица Екатерина II издала рескрипт об основании города и гавани на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей.

2 сентября 1794 года с благословения митрополита Екатеринославского и Таврического Гавриила были забиты первые сваи в основание города.

Название Одесса впервые встречается в 1795 году. Наиболее достоверной версией о его происхождении считается предположение о том, что город назвали в честь древнегреческой колонии Одессос, которая располагалась недалеко от Одесского залива.

Первый выход в эфир телевидения Китая

Центральное телевидение Китая было учреждено в мае 1958-го и впервые вышло в эфир 2 сентября того же года. На сегодняшний день Центральное телевидение Китая — одна из крупнейших телекомпаний мира. Она говорит не только на китайском, но и на английском, русском, французском и испанском языках и ведет вещание по 42 телеканалам на более, чем 200 стран мира.

Источник: Daniel Molybdenum/NASA/Roscosmos

​​​​​​Россия и США подписали соглашение о строительстве МКС

2 сентября 1993 года Председатель Правительства Российской Федерации Черномырдин и вице-президент США Гор подписали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», предусматривающее в том числе создание совместной станции.

Официальным названием станции стало «Международная космическая станция», хотя параллельно использовалось и неофициальное — космическая станция «Альфа».

День рождения Валентина Гафта

В этом году поэту, актеру театра и кино Валентину Гафту исполняется 85 лет. Он окончил Школу-студию МХАТ, работал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной), Театре имени Ленинского комсомола (сейчас «Ленком»). В 1969 году Олег Ефремов пригласил Гафта в театр «Современник». Тем не менее многим Гафт запомнился не по театральным работам, а по ролям в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».

В августе 2019 года Гафт был госпитализирован с инсультом. Позднее его перевели в реабилитационный центр, и сейчас он постепенно восстанавливается.

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