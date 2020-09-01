00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 сентября
День знаний, основание первой в России государственной публичной библиотеки, начало Второй мировой войны, захват школы в Беслане и другие события этого дня.
1 сентября, в первый день нового учебного года, в России отмечается День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. Традиция отмечать наступление нового учебного года пришла в Россию из Византии в XV веке. При этом, единое начало учебного года было установлено только 3 сентября 1935 года, а официально День знаний был учрежден 1 октября 1980 года.
1 сентября 1714 года в
81 год назад началась Вторая мировая война. Крупнейшая война в истории человечества, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. В рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек, считается, что всего в происходящем участвовало 80% всего населения Земли. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек — в Советском Союзе.
1 сентября 1964 года впервые на телеэкраны вышла передача «Спокойной ночи, малыши!». Сперва в виде картинок с закадровым текстом. Только спустя год в эфире появились
35 лет назад в Атлантическом океане обнаружены обломки «Титаника». Затонувший лайнер нашла совместная
1 сентября 2004 года террористы захватили среднюю школу № 1 в Беслане (Северная Осетия). Нападение произошло во время торжественной линейки, 20 боевиков захватили учителей, учеников и их родителей. В здании на тот момент находились более 1100 человек, большая часть из которых — дети. В течение трех дней террористы удерживали заложников в заминированном спортзале школы. Операция по освобождению заложников началась днем 3 сентября, ликвидация боевиков завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, из них 186 — дети.
По данным РИА «Новостей», ИД «КоммерсантЪ», Библиотеки Российской академии наук, Парламентской газеты, ИА «Интерфакс», «АиФ», РБК