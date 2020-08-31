Как я провел лето: истории учителя, врача, волонтера и многих других

В проекте приняли участие 12 героев — врач, учитель, тренер, волонтер, путешественник, спортсменка, певец, режиссер, таксист, выпускница университета, а также молодая жена и молодая мама.
Каждый из них ответил на 5 вопросов о своем лете — герои рассказали о самом ярком и неприятном воспоминаниях, о том, что бы хотелось запомнить и что — забыть, поделились тем, чему они научились за это время и как бы провели лето, начнись оно заново.
В конце каждый герой описал свое лето тремя словами и дал пожелание на осень себе и другим.
Например, музыкант и певец Стас Пьеха переехал за город и начал получать удовольствие от тишины, режиссер и продюсер Джаник Файзиев выпустил новый фильм и поделился впечатлениями от его выхода в прокат, а олимпийская чемпионка Анна Сень научилась готовить новые блюда и радовать семью своими кулинарными способностями.
Послушать истории героев отдельно и подробнее узнать о летних впечатлениях каждого из них можно на странице проекта.