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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как я провел лето: истории учителя, врача, волонтера и многих других

Накануне 1-го сентября Новости Mail.ru запустили проект «Как я провел лето». В нем люди разных профессий делятся своими воспоминаниями о необычном лете 2020 года.

В проекте приняли участие 12 героев — врач, учитель, тренер, волонтер, путешественник, спортсменка, певец, режиссер, таксист, выпускница университета, а также молодая жена и молодая мама.

Каждый из них ответил на 5 вопросов о своем лете — герои рассказали о самом ярком и неприятном воспоминаниях, о том, что бы хотелось запомнить и что — забыть, поделились тем, чему они научились за это время и как бы провели лето, начнись оно заново.

В конце каждый герой описал свое лето тремя словами и дал пожелание на осень себе и другим.

Например, музыкант и певец Стас Пьеха переехал за город и начал получать удовольствие от тишины, режиссер и продюсер Джаник Файзиев выпустил новый фильм и поделился впечатлениями от его выхода в прокат, а олимпийская чемпионка Анна Сень научилась готовить новые блюда и радовать семью своими кулинарными способностями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Послушать истории героев отдельно и подробнее узнать о летних впечатлениях каждого из них можно на странице проекта.

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