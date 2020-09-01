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11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Послание в бутылке из США оказалось человеческим прахом

Грустная и трогательная история.

Семья Альваресов из приморского города Карбальо в Испании выловила на пляже послание в бутылке.

Когда они вскрыли находку и прочитали записку, оказалось, что приплыла она из США, а внутри, кроме клочка бумаги, содержался прах умершего человека и его фотография.

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Альваресы написали по адресу, указанному в записке, и узнали всю грустную историю. Оказалось, Мэри Уитт из Кентукки потеряла своего мужа Джерри в 2018 году. Они прожили около 30 лет. Через несколько месяцев после его смерти женщина отправилась во Флориду к своей сестре.

Мэри решила бросить сосуд с прахом супруга в Атлантический океан. «Я подумала, будет хорошо, если он сможет путешествовать», — рассказала женщина в комментарии KYT-TV, отметив, что они всегда мечтали о кругосветном путешествии.

Получив сообщение от Альваресов, женщина попросила их развеять прах Джерри над Атлантическим океаном. Испанцы не только выполнили непростую просьбу, но и прислали вдове видео этого небольшого ритуала. «Это так трогательно, что к нам отнеслись с такой добротой», — отметила американка.

Анна Лысенко

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