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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В дикой природе Индонезии «воскресли» поющие собаки

Их не видели около полувека.

Новогвинейские поющие собаки все еще живут в дикой природе, установили исследователи из США по итогам нескольких экспедиций.

Эти животные, внешне напоминающие динго, известны необычной манерой выть. Их вой напоминает нечто среднее между криками птиц и песнями горбатых китов.

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До сих пор считалось, что около 200 последних представителей этого подвида волка живут только в зоопарках, где из-за отсутствия генетического разнообразия постепенно вырождаются. В дикой природе новогвинейских поющих собак не видели около 50 лет.

Во время экспедиции в отдаленное высокогорье индонезийской провинции Папуа в 2016 году ученые обнаружили и изучили 15 диких собак, очень напоминающих новогвинейских поющих. В 2018 году во время повторной экспедиции исследователям удалось получить образцы ДНК этих животных.

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Анализ генетического материала, опубликованный накануне в журнале PNAS, показал, что собаки из Папуа — это дикая популяция новогвинейских поющих собак.

Исследователи надеются, что дикие животные помогут сохранить уникальный подвид, разнообразив гены животных, живущих в неволе.

Анна Лысенко

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