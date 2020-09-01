13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В дикой природе Индонезии «воскресли» поющие собаки
Их не видели около полувека.
Новогвинейские поющие собаки все еще живут в дикой природе, установили исследователи из США по итогам нескольких экспедиций.
Эти животные, внешне напоминающие динго, известны необычной манерой выть. Их вой напоминает нечто среднее между криками птиц и песнями горбатых китов.
До сих пор считалось, что около 200 последних представителей этого подвида волка живут только в зоопарках, где
Во время экспедиции в отдаленное высокогорье индонезийской провинции Папуа в 2016 году ученые обнаружили и изучили 15 диких собак, очень напоминающих новогвинейских поющих. В 2018 году во время повторной экспедиции исследователям удалось получить образцы ДНК этих животных.
Анализ генетического материала, опубликованный накануне в журнале PNAS, показал, что собаки из Папуа — это дикая популяция новогвинейских поющих собак.
Исследователи надеются, что дикие животные помогут сохранить уникальный подвид, разнообразив гены животных, живущих в неволе.
Анна Лысенко