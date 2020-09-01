Гигантское дерево возрастом 10 млн лет озадачило ученых

Исследователи, работающие на плато Альтиплано в Перу, обнаружили огромное ископаемое дерево возрастом 10 миллионов лет.
Ученые проанализировали находку, а также сотни других окаменелых образцов древесины, листьев и пыльцы, собранных в ходе экспедиции. Они установили, что климат Южной Америки в середине неогенового периода был гораздо более влажным, чем показывали климатические модели. Их выводы опубликованы в Science Advances.
Вероятно, в наши дни не существует экосистемы с сопоставимым климатом, говорят исследователи, ведь 10 миллионов лет назад температуры на планете были выше.
Изменение климата, превратившее влажный разнообразный регион в однообразный и засушливый, начало происходить из-за движений литосферы. За относительно короткий промежуток времени Анды выросли примерно на 2 км. Анализ окаменелостей возрастом 5 миллионов лет показал, что к этому времени сдвиг был уже практически завершен, а флора стала напоминать нынешнюю: травы, папоротники и кустарники вытеснили собой высокие деревья.
Находка ученых подтверждает гипотезу, что тектоническое поднятие этого региона происходило быстрыми импульсами. Исследователи также говорят, что понимание этих изменений позволит делать более точные прогнозы последствий изменения климата в будущем. Ожидается, что из-за высоких концентраций парниковых газов уже к концу столетия условия на Земле приблизятся к тем, которые существовали на планете 10 миллионов лет назад.