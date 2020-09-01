15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На побережье Египта построят гигантский город-курорт
Он превзойдет Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Власти Египта рассказали о планах строительства нового
В городе под названием Новый
Новый курорт станет первым из 20 городов, которые власти Египта планируют построить в рамках программы по равномерному распределению населения по территории страны. Сейчас около 90 процентов всех египтян (примерно 102 миллиона человек) живут вдоль реки Нил, в то время как остальная территория Египта почти необитаема. Планируется, что в Новый
Пока самая главная сложность этого проекта заключается в том, что на территории будущего курорта во времена Второй мировой войны проходили бои, после которых остались миллионы неразорвавшихся мин и боеприпасов. Процесс разминирования египетские власти начали еще в 2009 году, но на данный момент они смогли очистить от наземных мин лишь 1,5 тысячи квадратных километров территории, что составляет примерно 10−15 процентов от общего числа.
Екатерина Гура