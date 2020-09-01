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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

На побережье Египта построят гигантский город-курорт

Он превзойдет Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Власти Египта рассказали о планах строительства нового города-курорта на северном побережье страны недалеко от города Мерса-Матрух.

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В городе под названием Новый Эль-Аламейн будет обустроен туристический район с отелями на 15 тысяч мест, а также пляжи, парки развлечений, театры, рестораны, торговые центры, жилые и коммерческие районы с небоскребами. В планах также значится строительство на курорте своего собственного международного аэропорта и вокзала, который свяжет Новый Эль-Аламейн с Каиром и Александрией, пишет портал Al Monitor.

Новый курорт станет первым из 20 городов, которые власти Египта планируют построить в рамках программы по равномерному распределению населения по территории страны. Сейчас около 90 процентов всех египтян (примерно 102 миллиона человек) живут вдоль реки Нил, в то время как остальная территория Египта почти необитаема. Планируется, что в Новый Эль-Аламейн смогут переехать около 6 миллионов человек.

Пока самая главная сложность этого проекта заключается в том, что на территории будущего курорта во времена Второй мировой войны проходили бои, после которых остались миллионы неразорвавшихся мин и боеприпасов. Процесс разминирования египетские власти начали еще в 2009 году, но на данный момент они смогли очистить от наземных мин лишь 1,5 тысячи квадратных километров территории, что составляет примерно 10−15 процентов от общего числа.

Екатерина Гура

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