01:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Москва отмечает День города по-новому
5 и 6 сентября Москва празднует День города. Традиционного фейерверка и крупных концертов в столице не будет
Многие российские школьники хорошо помнят дату 1147 год. Именно под этой цифрой Москву впервые упоминают в летописи. 4 апреля 1147 года князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников, устроив для них роскошный пир и одарив подарками, пишет летописец.
Формально возраст Москвы подсчитывают, отталкиваясь от этой даты. Но на самом деле она намного древнее, говорят ученые. По мнению археологов, Москве как городу может быть больше тысячи лет. Во время раскопок на территории Кремля ученые находили тысячелетние монеты, вымостку древних улиц, предметы быта горожан и даже свинцовую печать киевского митрополита, оттиснутую в XI веке (а вот первые поселения на территории Белокаменной возникли еще в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до нашей эры).
Во второй половине XIII века Москва из небольшого городка превратилась в центр самостоятельного удельного княжества, а в конце XV века, при князе Иване III Васильевиче, стала столицей Русского государства.
Сквозная тема празднования Дня города — «Музейная Москва». 5 и 6 сентября москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить 86 московских музеев и выставочных залов. Обратите внимание, предварительно нужно нужно записаться на сайте соответствующего музея. Каждый из музеев подготовил ко Дню Москвы особую программу. Это необычные экскурсии,
5 и 6 сентября в разных районах Москвы проходят интересные фестивали. На Святоозерской улице открылся экомаркет с фермерскими продуктами и лавка с полевыми цветами. На Ореховом бульваре гостям рассказывают о принципах работы искусственного интеллекта и программирования роботов.
На Профсоюзной улице показывают, как красиво расписывать керамику, и дают кулинарные
В павильоне «Космос» на ВДНХ проходят лекции о космических науках и спортивных подвигах космонавтов, а также показы художественных фильмов «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».
В ЦВЗ «Манеж» в субботу и воскресенье проходит Московская международная книжная ярмарка.
Столичные парки оформили в духе разных исторических эпох. В Лианозовском парке можно изучить быт и культурную жизнь Москвы XIX века. В парке «Печатники» все желающие могут попробовать себя в роли археологов. В парке «Коломенское» посетители откроют для себя Москву
В Парке Горького выставлена объемная инсталляция по мотивам работы Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». В парке «Сокольники» можно узнать о транспорте и медицине начала ХХ века. В Измайловском парке воссоздали один из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражение на Березине.
В парке 50-летия Октября можно побывать в гостях у Федора Шаляпина. В детском ландшафтном парке «Южное Бутово» появились 3D-витрины на тему природы, истории и обычаев Москвы. А в парке «Кузьминки» гостей встречают удивительные витрины в виде обитателей Московского зоопарка.
В 16 городских парках проходят пленэры для
5 и 6 сентября на ВДНХ проходит фестиваль мороженого «Москва-2020». Здесь можно продегустировать более 40 видов мороженого и познакомиться с самыми неожиданными сочетаниями вкусов. Для посещения фестиваля нужно купить билет.
5 и 6 сентября в Зеленом театре ВДНХ с утра и до позднего вечера проходят концерты с участием популярных артистов. Вход на мероприятия по предварительной регистрации. Здесь выступают «А-Студио», «Моя Мишель», Uma2rmaH, «Давинчи», Леша Свик и другие.
5 сентября завершается 4-дневный фестиваль Moscow Music Week. Это единственное мероприятие привычного фестивального формата в 2020 году в Москве. Следить за программой выступлений можно на странице феста в соцсети.
На сцене Большого амфитеатра в «Зарядье» 5 сентября выступают «Сансара», ZOLOTO, Animal ДжаZ, «Драгни», «Нервы», IDIOT и Tesla Boy, а 6 сентября — «Комсомольск» и Тося Чайкина, Дора и О! Марго, ЯАVЬ и поля дудка. Чтобы посетить концерты, нужно зарегистрироваться. А кто не успел, может посмотреть трансляцию выступлений в соцсети.
В Большом зале Консерватории вечером 5 сентября проходит праздничный концерт в честь Дня города Москвы, а в Малом зале — фестиваль классической музыки «Творческая молодежь Московской консерватории». 5 сентября в Усадьбе Кусково можно послушать орган и саксофон, а 6 сентября здесь выступает камерный оркестр «Времена года».
5 сентября в саду «Эрмитаж» проходит самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом «Театральный марш». Гости могут увидеть спектакли более 10 московских театров: театра на Таганке, театра Олега Табакова, театра «Практика», Школы драматического искусства, музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И.
5 сентября проходит спортивный семейный праздник Moscow Fitness Fest в Лужниках. Гостей ждут открытые тренировки для всех желающих,