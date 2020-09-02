Панды-близнецы отпраздновали свой первый день рождения ледовым тортом

В Берлинском зоопарке торжественно отпраздновали первый день рождения панд-близнецов Пита и Пола. В качестве подарка малышам преподнесли торт из замороженных фруктов и овощей, выполненных в форме единицы. Торт также украсили бамбуковыми ветками и настоящим снегом — подарком пандам от соседнего дома с пингвинами.
Сначала Пит и Пол внимательно изучили подарок, а затем принялись облизывать вкусный лед.
Панды-близнецы родились в Берлинском зоопарке 31 августа 2019 года от родителей Мэн Мэн и Цзяо Цин. При рождении они весили около 200 граммов, а сейчас — 28 килограммов. В среднем взрослые панды могут весить от 100 до 150 килограммов.
Появление на свет панд-близнецов в природе встречается часто, но обычно из них выживает только один, так как матери отказываются от одного из детенышей, а вырастить таких малышей в неволе — очень непростая задача, пишет Insider. Потому Пит и Пол считаются уникальными малышами.