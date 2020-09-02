18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подростки в Израиле обнаружили древнюю крепость
Ее построили враги израильтян в период ожесточенной борьбы за территорию.
Во время археологических раскопок в Израиле
Как считают ученые, ее построили египтяне и хананеи, чтобы не допустить в этот регион вновь прибывших израильтян и филистимлян.
Военное сооружение в 70 км к югу от Иерусалима получило название крепость Галон в честь находящегося поблизости кибуца. Оно датируется серединой XII века до нашей эры — временем, когда жили библейские персонажи Самсон и пророчица Девора, сообщает Управление древностей Израиля. В этот период регион, известный как Ханаан, находился под управлением Египта.
Крепость имела размеры 18 на 18 метров, имела четыре сторожевые башни по углам и огромный каменный порог у входа весом больше 3 тонн. Двор внутри был вымощен плитами и украшен колоннами. Археологи также обнаружили сотни керамических сосудов, в том числе ритуальных чаш. Часть керамики сохранилась в целом виде.
«Очевидно, крепость Галон была построена как попытка хананеев и египтян справиться с новой геополитической ситуацией», — заявили археологи Саар Ганор и Итамар Вайсбейн.
Однако вскоре ситуация снова изменилась: египтяне покинули Ханаан и отступили в свою страну, оставив хананеев одних защищать свою территорию от наступающих филистимлян. В результате войны многие ханаанские города были разрушены.
Анна Лысенко