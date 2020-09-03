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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новосибирском зоопарке показали необычное кормление фоссы (видео)

Специалисты постарались, чтобы хищник самостоятельно «добыл» себе обед.

Пресс-служба Новосибирского зоопарка опубликовала видео с необычным кормлением фоссы. Большой кусок мяса хищнику просто так не достался. Специалисты усложнили ему задачу и постарались сделать так, чтобы обед он добыл себе сам, приложив усилия.

Они накололи кусок мяса на изогнутые оленьи рога, которые веревкой привязали к дереву. И задача действительно оказалась не из легких. Фосса пыталась достать мясо, но снять ее с рогов было довольно сложно. И все-таки у нее получилось.

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Сотрудники зоопарка отметили, что таким образом они хотят поддержать охотничий инстинкт зверя. После упражнений по добыче мяса и сытного обеда фосса выглядела очень довольной.

Отметим, что фосса является хищником семейства мадагаскарских виверр. В зоопарке Новосибирска она живет с 2019 года.

Екатерина Гура

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