15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новосибирском зоопарке показали необычное кормление фоссы (видео)
Специалисты постарались, чтобы хищник самостоятельно «добыл» себе обед.
Они накололи кусок мяса на изогнутые оленьи рога, которые веревкой привязали к дереву. И задача действительно оказалась не из легких. Фосса пыталась достать мясо, но снять ее с рогов было довольно сложно. И
Сотрудники зоопарка отметили, что таким образом они хотят поддержать охотничий инстинкт зверя. После упражнений по добыче мяса и сытного обеда фосса выглядела очень довольной.
Отметим, что фосса является хищником семейства мадагаскарских виверр. В зоопарке Новосибирска она живет с 2019 года.
Екатерина Гура