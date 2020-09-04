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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самую дорогую монету мира выставили на продажу

Она может установить новый рекорд стоимости.

Серебряный доллар 1794 года выпуска, на котором изображена Свобода с распущенными волосами, был продан в 2013 году за 10 миллионов долларов. Теперь эта самая дорогая в мире монета снова выставлена на продажу, сообщает CNN.

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Если эту монету диаметром 4 см сдать на металлолом, можно выручить не больше 12 долларов, отмечали журналисты семь лет назад. Ценность артефакта носит культурно-исторический характер. Эксперты полагают, что Flowing Hair была первой отчеканенной долларовой монетой, а значит, ее мог лично держать в руках президент США Джордж Вашингтон.

На монетном дворе в Филадельфии было отчеканено 1758 таких серебряных долларов. До настоящего времени сохранилось около 130 из них.

Удастся ли продать Flowing Hair и установит ли монета новый рекорд стоимости, станет известно 8 октября.

Анна Лысенко

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