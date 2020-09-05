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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иерусалиме обнаружили древний царский дворец (видео)

Он был разрушен вавилонянами.

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме руины дворца возрастом не менее 2,5 тыс. лет, сообщает Управление древностей Израиля.

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Исследователи полагают, что он принадлежал одному из царей Иудеи периода Первого храма между 701 и 586 годами до нашей эры. Об этом говорит уникальный протоэолийский архитектурный стиль сооружения, типичный для царских построек указанной эпохи.

До нашего времени сохранились капители колонн различных размеров, украшенные характерными орнаментами, ставшими одними из символов Израиля. Похожие формы можно увидеть сегодня на монете 5 шекелей, говорят ученые. Эти капители «самые красивые и впечатляющие из всех, что были обнаружены на сегодняшний день», говорится в сообщении.

Из монументального сооружения, находившегося в то время за городскими стенами Иерусалима, открывался впечатляющий вид на весь город и храм. Ученые предполагают, что здание было разрушено во время захвата Иерусалима Вавилоном в 586 г. до н.э.

Анна Лысенко

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В Иерусалиме нашли руины царских кладовых возрастом 2700 лет
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14:15 (мск)© Ньюстюб
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