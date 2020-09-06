16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые вернули «из небытия» улыбающуюся черепаху
Еще недавно она считалась вымершей.
Ученые смогли восстановить популяцию батагура бирманского, редчайшей азиатской пресноводной черепахи, сообщает The New York Times.
Еще 20 лет назад вид Batagur trivittata, известный благодаря «улыбающейся» морде, считался вымершим. Но в 2001 году один из жителей Мьянмы передал исследователям из Общества охраны дикой природы панцирь батагура бирманского. Как оказалось, черепаху съели совсем недавно. Затем на рынке в Гонконге был найден и живой экземпляр, привезенный из Мьянмы. Это вселило в ученых надежду, что уникальный вид еще можно спасти.
Биологи из Австралии и Мьянмы организовали совместную экспедицию для исследования верхнего течения реки Чиндвин, где в 1930-х годах ученые находили множество батагуров. Исследователям удалось обнаружить нескольких самцов и самок вымирающего вида и перевезти их в зоопарк города Мандалай.
Вместе с Департаментом лесного хозяйства страны и Обществом охраны дикой природы биологи инициировали программу по спасению последних бирманских батагуров, обитающих в дикой природе. Получив финансирование, они наняли местных крестьян для защиты черепах, отслеживания гнездовий и сбора яиц.
Сейчас количество «улыбающихся» черепах увеличилось почти до тысячи. Часть черепах появилась на свет в зоопарке, часть — из яиц, собранных крестьянами. Некоторые уже отпущены в дикую природу.
Анна Лысенко