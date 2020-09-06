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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые вернули «из небытия» улыбающуюся черепаху

Еще недавно она считалась вымершей.

Ученые смогли восстановить популяцию батагура бирманского, редчайшей азиатской пресноводной черепахи, сообщает The New York Times.

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Еще 20 лет назад вид Batagur trivittata, известный благодаря «улыбающейся» морде, считался вымершим. Но в 2001 году один из жителей Мьянмы передал исследователям из Общества охраны дикой природы панцирь батагура бирманского. Как оказалось, черепаху съели совсем недавно. Затем на рынке в Гонконге был найден и живой экземпляр, привезенный из Мьянмы. Это вселило в ученых надежду, что уникальный вид еще можно спасти.

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Биологи из Австралии и Мьянмы организовали совместную экспедицию для исследования верхнего течения реки Чиндвин, где в 1930-х годах ученые находили множество батагуров. Исследователям удалось обнаружить нескольких самцов и самок вымирающего вида и перевезти их в зоопарк города Мандалай.

Вместе с Департаментом лесного хозяйства страны и Обществом охраны дикой природы биологи инициировали программу по спасению последних бирманских батагуров, обитающих в дикой природе. Получив финансирование, они наняли местных крестьян для защиты черепах, отслеживания гнездовий и сбора яиц.

Сейчас количество «улыбающихся» черепах увеличилось почти до тысячи. Часть черепах появилась на свет в зоопарке, часть — из яиц, собранных крестьянами. Некоторые уже отпущены в дикую природу.

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Анна Лысенко

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