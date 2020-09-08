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18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самая непосещаемая страна в мире (видео)

Блогеры отправились туда в путешествие и не пожалели.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Блогеры Yes Theory решили быть оригинальными и поехать в путешествие в самую непосещаемую страну на свете. С помощью интернета они узнали, что страна, которая меньше всего пользуется популярностью у туристов, называется Тувалу.

Общая площадь маленького государства Полинезии, расположенного в Тихом океане южнее экватора, составляет всего 26 квадратных километров.

Раньше оно было британской колонией, но в 1978 году получило независимость.

Свое путешествие в Тувалу блогеры сняли на видео и смонтировали в один небольшой ролик, который затем опубликовали в соцсетях. Авторы отметили, что самолеты сюда прилетают очень редко, а потому единственную взлетную полосу местные используют как футбольное поле.

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Блогеры рассказали, что страна выглядит меньше, чем аэропорт Лос-Анджелеса, и, оглядевшись по сторонам, можно увидеть океан и слева, и справа.

Однако, несмотря на свои скромные размеры, Тувалу их впечатлила. Yes Theory отметили, что природа здесь завораживающая, а местные жители очень приветливые и милые.

За несколько дней блогеры успели познакомиться почти со всем местным населением, съездить на экскурсию на соседний остров, половить рыбу и понырять с аквалангом. Они отметили, что обязательно хотели бы приехать сюда снова.

В соцсетях их ролик стал очень популярным и многие, посмотрев его, выразили желание отправиться в Тувалу в путешествие.

Екатерина Гура

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