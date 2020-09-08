18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит самая непосещаемая страна в мире (видео)
Блогеры отправились туда в путешествие и не пожалели.
Блогеры Yes Theory решили быть оригинальными и поехать в путешествие в самую непосещаемую страну на свете. С помощью интернета они узнали, что страна, которая меньше всего пользуется популярностью у туристов, называется Тувалу.
Раньше оно было британской колонией, но в 1978 году получило независимость.
Свое путешествие в Тувалу блогеры сняли на видео и смонтировали в один небольшой ролик, который затем опубликовали в соцсетях. Авторы отметили, что самолеты сюда прилетают очень редко, а потому единственную взлетную полосу местные используют как футбольное поле.
Блогеры рассказали, что страна выглядит меньше, чем аэропорт
Однако, несмотря на свои скромные размеры, Тувалу их впечатлила. Yes Theory отметили, что природа здесь завораживающая, а местные жители очень приветливые и милые.
За несколько дней блогеры успели познакомиться почти со всем местным населением, съездить на экскурсию на соседний остров, половить рыбу и понырять с аквалангом. Они отметили, что обязательно хотели бы приехать сюда снова.
В соцсетях их ролик стал очень популярным и многие, посмотрев его, выразили желание отправиться в Тувалу в путешествие.
Екатерина Гура