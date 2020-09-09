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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка получила в подарок лотерейный билет и сорвала джекпот

Теперь исполнится ее небольшая мечта.

Жительница австралийского Мелтона, имя которой не называют, получила от мужа на день рождения недорогой лотерейный билет.

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«Он принесет тебе счастье», — пошутил супруг, у которого на тот момент было туго с деньгами. Он и подумать не мог, что слова окажутся пророческими. Во время розыгрыша австралийка сорвала джекпот — 4 миллиона австралийских долларов (почти 220 млн рублей).

«Я вручила ему свой выигрышный билет в воскресенье и сказала: “С Днем отца, дорогой! Этот билет сделает счастливым и тебя тоже”», — цитирует женщину UPI.

По словам австралийки, на выигранные деньги она первым делом отремонтирует кухню, а затем отправится с семьей в небольшой пляжный отпуск, где «можно будет расслабиться и просто ничего не делать».

Анна Лысенко

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