Австралийка получила в подарок лотерейный билет и сорвала джекпот

Жительница австралийского Мелтона, имя которой не называют, получила от мужа на день рождения недорогой лотерейный билет.
«Он принесет тебе счастье», — пошутил супруг, у которого на тот момент было туго с деньгами. Он и подумать не мог, что слова окажутся пророческими. Во время розыгрыша австралийка сорвала джекпот — 4 миллиона австралийских долларов (почти 220 млн рублей).
«Я вручила ему свой выигрышный билет в воскресенье и сказала: “С Днем отца, дорогой! Этот билет сделает счастливым и тебя тоже”», — цитирует женщину UPI.
По словам австралийки, на выигранные деньги она первым делом отремонтирует кухню, а затем отправится с семьей в небольшой пляжный отпуск, где «можно будет расслабиться и просто ничего не делать».