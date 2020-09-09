Metallura phoebe. pic.twitter.com/D8klokWO2U— alfred fischer (@alfredfischer17) September 9, 2020
19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Колибри могут рекордно понижать температуру собственного тела
Она может опускаться до 3,3 градусов по Цельсию.
Исследователи из Университета Претории изучили особенности поведения 26 птиц шести видов колибри, которые обитают в Андах на высоте 3800 метров.
Вот эти самые значения ученые и взялись выяснить. Во время эксперимента они поместили птиц в специальные палатки, где температура воздуха составляла 2,4 градуса по Цельсию. А всех птиц снабдили датчиками, которые измеряли температуру тела и вес каждой отдельной особи.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что 24 птицы заметно изменили собственную температуру. Но больше всех впечатлила колибри вида Metallura phoebe, которая понизила свой показатель до отметки 3,3 градуса по Цельсию. Это абсолютный рекорд среди всех птиц и млекопитающих, которые не впадают в спячку.
Состояние, при котором у колибри замедляется метаболизм и заметно снижается температура тела, называется оцепенением, и в отличие от спячки оно является кратковременным и наблюдается в течение нескольких часов.
Кстати, предыдущим рекордсменом в этом явлении был американский белогорлый козодой, который может снижать свою температуру до 4,3 градусов по Цельсию, пишет The Guardian.
Екатерина Гура