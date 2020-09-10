12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
За 50 лет диких животных стало меньше на две трети
Устрашающие цифры.
За последние 50 лет популяции диких животных на Земле сократились более чем на две трети, заявили эксперты по биоразнообразию в свежем отчете «Индекс живой планеты» (Living Planet Index).
Такой отчет публикуется ежегодно по итогам отслеживания больше 4 тысяч видов позвоночных. Индексом заведует Лондонское зоологическое общество в сотрудничестве со Всемирным фондом природы.
«Все это происходит в мгновение ока по сравнению с миллионами лет, в течение которых многие виды жили на планете», — сказал генеральный директор Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини в комментарии AFP.
До 1970 года экологический след человечества был меньше, чем способность Земли восстанавливать ресурсы. Теперь Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что мы исчерпали возможности планеты более чем наполовину.
Исследование показало, что в одних местах виды исчезают быстрее, чем в других. Например, количество видов в тропических регионах Центральной и Южной Америки сократилось на 94% с 1970 года.
«Это ошеломляет. В конечном счете, это показатель нашего воздействия на мир природы», — сказал Ламбертини.
Сокращение потребления, пищевых отходов и переход на более экологичную диету в сочетании с радикальными мерами по сохранению животных могут помочь немного приостановить деградацию, говорят исследователи в отчете.
Анна Лысенко