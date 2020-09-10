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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

За 50 лет диких животных стало меньше на две трети

Устрашающие цифры.

Источник: AP 2020

За последние 50 лет популяции диких животных на Земле сократились более чем на две трети, заявили эксперты по биоразнообразию в свежем отчете «Индекс живой планеты» (Living Planet Index).

Такой отчет публикуется ежегодно по итогам отслеживания больше 4 тысяч видов позвоночных. Индексом заведует Лондонское зоологическое общество в сотрудничестве со Всемирным фондом природы.

Причиной сокращения стала растущая вырубка лесов, расширение сельского хозяйства, деградация трех четвертей всей суши и 40% Мирового океана, говорят специалисты. К сокращению биоразнообразия также приводят загрязнение и инвазивные виды. В итоге с 1970 по 2016 год популяции диких животных сократились на 68%.

«Все это происходит в мгновение ока по сравнению с миллионами лет, в течение которых многие виды жили на планете», — сказал генеральный директор Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини в комментарии AFP.

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До 1970 года экологический след человечества был меньше, чем способность Земли восстанавливать ресурсы. Теперь Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что мы исчерпали возможности планеты более чем наполовину.

Исследование показало, что в одних местах виды исчезают быстрее, чем в других. Например, количество видов в тропических регионах Центральной и Южной Америки сократилось на 94% с 1970 года.

«Это ошеломляет. В конечном счете, это показатель нашего воздействия на мир природы», — сказал Ламбертини.

Сокращение потребления, пищевых отходов и переход на более экологичную диету в сочетании с радикальными мерами по сохранению животных могут помочь немного приостановить деградацию, говорят исследователи в отчете.

Анна Лысенко

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