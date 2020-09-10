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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пропавший турист явился на пресс-конференцию о своем исчезновении

Его искали 4 дня.

80-летний житель Великобритании неожиданно явился на пресс-конференцию по поводу собственного загадочного исчезновения, сообщает UPI.

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В минувшее воскресенье Гарри Харви отправился со своим другом в поход по Йоркширским долинам на северо-востоке Англии. Внезапно разразился сильный град, и друзья потеряли друг друга из виду. Напарник Харви вернулся в гостиницу, а сам Гарри пропал.

Были организованы поиски с привлечением Королевских ВВС и горных спасателей, однако поиск ничего не дал.

В среду семья и спасатели пропавшего туриста организовали пресс-конференцию, чтобы привлечь внимание журналистов и общественности к поискам. Однако в этот момент Гарри Харви сам явился в паб Tan Hill Inn, где все собрались.

Как оказалось, пожилой турист заблудился во время ливня и в итоге провел три ночи в палатке, используя снаряжение и запасы, которые он взял с собой в поход. По словам Харви, у него хорошее здоровье, нет серьезных травм, а нуждается он только в плотном обеде.

Анна Лысенко

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