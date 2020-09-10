15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пропавший турист явился на пресс-конференцию о своем исчезновении
Его искали 4 дня.
80-летний житель Великобритании неожиданно явился на
В минувшее воскресенье Гарри Харви отправился со своим другом в поход по Йоркширским долинам на
Были организованы поиски с привлечением Королевских ВВС и горных спасателей, однако поиск ничего не дал.
В среду семья и спасатели пропавшего туриста организовали
Как оказалось, пожилой турист заблудился во время ливня и в итоге провел три ночи в палатке, используя снаряжение и запасы, которые он взял с собой в поход. По словам Харви, у него хорошее здоровье, нет серьезных травм, а нуждается он только в плотном обеде.
Анна Лысенко