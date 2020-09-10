16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошка из Китая провела всю ночь возле видеокамеры, ожидая звонка от хозяина
Не только собаки скучают по людям.
В сентябре в соцсетях стал вирусным ролик, снятый в китайском городе Далянь. Как следует из описания, владелец нескольких кошек часто вынужден ездить в командировки, а чтобы его питомцы не скучали, мужчина установил дома специальный девайс с видеокамерой.
Ежедневно в девять часов вечера мужчина звонил по видеосвязи своим кошкам и общался с ними. Но однажды он не смог выйти на связь, и это стало настоящей трагедией для одной из его любимиц, пишет издание Paper.
Просмотрев запись с камеры китаец обнаружил, что кошка по имени Маомао очень ждала его звонка. В обычное время она подошла к гаджету и стала ждать хозяина, а когда тот не позвонил, начала волноваться. Она то и дело подходила к камере и заглядывала в нее грустными глазами. Иногда кошка отлучилась, но каждый раз возвращалась к камере. В итоге МаоМао провела возле нее всю ночь, а под утро задремала рядом.
Екатерина Гура