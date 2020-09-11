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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина во время пробежки нашел коробку со старыми деньгами со всего мира

Неожиданная находка может сделать его богачом.

Пользователь сайта Reddit с ником follysurfer рассказал невероятную историю, которая приключилась с ним в начале сентября. Он написал, что во время ежедневной пробежки пересекает местность с небольшой мусорной свалкой. Именно там он однажды утром увидел коробку, которая сразу бросилась ему в глаза своей чистотой.

Мужчина решил остановиться и рассмотреть ее повнимательнее — и правильно сделал. Внутри коробки он нашел конверты из разных стран мира, а в них — местные деньги и монеты. Более того, оказалось, что все купюры довольно старые (от 1600 до 1900 годов), а некоторых из этих стран уже больше не существует.

По словам follysurfer, самая старая монета, которая была в коробке, датирована 1621 годом. Также он обнаружил монету из Ватикана 1640 года. Мужчина не рассказал, что собирается делать с найденным кладом, а другие пользователи предложили ему поскорее отнести коробку на оценку. Кроме того, комментаторы предположили, что коробку могли выбросить по ошибке или коллекция была намерено украдена и «спрятана» в таком месте, где ее бы не стали искать.

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