Британец выращивает гигантские овощи для хосписа

38-летний Шон Перриман из городка Богнор-Реджис, что в британском графстве Суссекс, прославился в местных СМИ благодаря своему невероятному урожаю. Около трех лет назад он увлекся выращиванием овощей, а в этом году во время блокировки из-за пандемии мужчина решил попробовать выращивать особые гигантские овощи.
Он нашел необходимую информацию в интернете и купил специальные семена. Всю весну и лето он тщательно ухаживал за овощами и удобрял их. И результат его не разочаровал.
К примеру, вес кочана капусты составил более 10 килограммов, бобы выросли размером в 60 сантиметров, а кабачки почти достигают роста его 6-летнего сына Элайджи.
Шон признался, что он не большой любитель овощей и зелени. Огородом он занялся, потому что этот процесс его увлекает и успокаивает. Обычно свой урожай он отдает родственникам и друзьям, но с гигантскими овощами все оказалось сложнее. Немного подумав, британец связался с местным хосписом и предложил им овощи в качестве пожертвования.
Теперь мужчина решил сотрудничать с ними на постоянной основе. Он также намерен продолжить выращивание гигантского урожая и даже хочет принять участие в конкурсе на самый большой овощ в следующем году, пишет Metro.