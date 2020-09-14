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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец выращивает гигантские овощи для хосписа

Впечатляющий результат

38-летний Шон Перриман из городка Богнор-Реджис, что в британском графстве Суссекс, прославился в местных СМИ благодаря своему невероятному урожаю. Около трех лет назад он увлекся выращиванием овощей, а в этом году во время блокировки из-за пандемии мужчина решил попробовать выращивать особые гигантские овощи.

Он нашел необходимую информацию в интернете и купил специальные семена. Всю весну и лето он тщательно ухаживал за овощами и удобрял их. И результат его не разочаровал.

К примеру, вес кочана капусты составил более 10 килограммов, бобы выросли размером в 60 сантиметров, а кабачки почти достигают роста его 6-летнего сына Элайджи.

Шон признался, что он не большой любитель овощей и зелени. Огородом он занялся, потому что этот процесс его увлекает и успокаивает. Обычно свой урожай он отдает родственникам и друзьям, но с гигантскими овощами все оказалось сложнее. Немного подумав, британец связался с местным хосписом и предложил им овощи в качестве пожертвования.

Теперь мужчина решил сотрудничать с ними на постоянной основе. Он также намерен продолжить выращивание гигантского урожая и даже хочет принять участие в конкурсе на самый большой овощ в следующем году, пишет Metro.

Екатерина Гура

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