15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бездомный кот «поучаствовал» в соревнованиях по бегу в Стамбуле (видео)
Животное чуть не сбило спортсменов с ног на финише.
Стамбул уже давно считается неофициальной кошачьей столицей — здесь к бездомным котам относятся очень трепетно и позволяют им делать все, что угодно. Поэтому неудивительно, что коты то и дело становятся звездами новостных сюжетов, появляясь в самое неподходящее время в неподходящем месте.
Одним из последних таких случаев стали соревнования по бегу. На финише спортсменам пришлось столкнуться с неожиданным препятствием: на последних секундах им наперерез внезапно выскочил кот, который промчался по дорожке между ногами бегунов и также эффектно умчался вдаль.
Спортсменам пришлось ориентироваться мгновенно и резко менять направление, чтобы не сбить кота. Видео происшествия опубликовали на своей странице сотрудники федерации легкой атлетики Турции.
Напомним, что в феврале бездомная кошка стала звездой концерта классической музыки в Стамбуле, а в 2018 году уже другая кошка самовольно поучаствовала в модном показе — она не только прошлась по подиуму, но и попыталась схватить за ногу проходящую мимо модель.
Екатерина Гура