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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бездомная кошка стала звездой концерта в Стамбуле

Животное на сцене зрители встретили аплодисментами.

В середине февраля в концертном зале Джемаль Решит Рей в Стамбуле прошел концерт классической музыки от оркестра CRR Symphony Orchestra. Но главной звездой вечера были совсем не музыканты, а бездомная кошка, внезапно появившаяся на сцене.

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Животное спокойно прохаживалось между музыкантами и было настроено игриво и дружелюбно. В какой-то момент на сцене появился мужчина, который попытался поймать кошку, но та оказалась против, и в итоге ее оставили в покое. Спустя пару минут животное уселось на краю сцены и стало слушать классическую музыку.

Музыканты и зрители оказались рады появлению неожиданного гостя. Участники оркестра пытались погладить животное, а зрители смеялись и аплодировали.

Напомним, это уже не первый случай, когда бездомные кошки появляются на публичных мероприятиях в Турции. В октябре 2018 года кошка вышла на подиум во время модного показа, при этом она не просто сидела на сцене, но и пыталась охотиться на проходящих мимо моделей.

Екатерина Гура

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