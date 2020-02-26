15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бездомная кошка стала звездой концерта в Стамбуле
Животное на сцене зрители встретили аплодисментами.
В середине февраля в концертном зале Джемаль Решит Рей в Стамбуле прошел концерт классической музыки от оркестра CRR Symphony Orchestra. Но главной звездой вечера были совсем не музыканты, а бездомная кошка, внезапно появившаяся на сцене.
Животное спокойно прохаживалось между музыкантами и было настроено игриво и дружелюбно. В
Музыканты и зрители оказались рады появлению неожиданного гостя. Участники оркестра пытались погладить животное, а зрители смеялись и аплодировали.
Напомним, это уже не первый случай, когда бездомные кошки появляются на публичных мероприятиях в Турции. В октябре 2018 года кошка вышла на подиум во время модного показа, при этом она не просто сидела на сцене, но и пыталась охотиться на проходящих мимо моделей.
Екатерина Гура