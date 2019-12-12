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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот с необычными ушами стал новой звездой Сети (фото)

Такая особенность ему ничуть не мешает.

Учитель из Филадельфии по имени Джулиан в начале декабря показал в Twitter своего кота по кличке Флэтхэд («Плоская голова»). И пользователи соцсети пришли в такой восторг, что хозяину срочно пришлось заводить домашнему питомцу собственную страницу в Instagram.

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Дело в том, что из-за генетической особенности кот Джулиана выглядит не совсем обычно. У него с рождения уши торчат не вверх, а в стороны.

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Почему так получилось, владелец не знает: все остальные братья и сестры Флэтхэда обладают вполне стандартной кошачьей внешностью. По словам американца, у кота нет никаких проблем со здоровьем, он отлично слышит, так что растопыренные уши ему ничуть не мешают, пишет Metro.

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Екатерина Гура

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