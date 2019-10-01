a sunday morning meditation ✨ pic.twitter.com/hEAc6hgY7r— qrtr pounder (@qrtrmusic) September 29, 2019
12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Кошка-композитор» стала звездой соцсетей (видео)
И музыку она сочиняет очень даже неплохую.
Пользовательница Twitter из
Qrtrmusic опубликовала в соцсети короткое видео, на котором ее пушистая питомица сначала села, а потом и легла на сенсорную клавиатуру, тем самым «сочинив» довольно интересный расслабляющий трек.
В комментариях к видео пользователи отметили, что у кошки хороший музыкальный слух и вкус, и выложили ролики со своими питомцами, которые также «пробуют себя» в музыкальной индустрии.
Екатерина Гура