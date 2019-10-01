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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Кошка-композитор» стала звездой соцсетей (видео)

И музыку она сочиняет очень даже неплохую.

Пользовательница Twitter из Нью-Йорка с ником qrtrmusic пишет электронную музыку с помощью специальной MIDI-клавиатуры Ableton Push. Но музыкальным слухом и талантом обладает не только она, но и ее кошка.

Qrtrmusic опубликовала в соцсети короткое видео, на котором ее пушистая питомица сначала села, а потом и легла на сенсорную клавиатуру, тем самым «сочинив» довольно интересный расслабляющий трек.

Мелодию кошка дополнила собственным мурчанием и мяуканьем, что лишь усилило медитативный эффект композиции.
Медитация воскресным утром.

В комментариях к видео пользователи отметили, что у кошки хороший музыкальный слух и вкус, и выложили ролики со своими питомцами, которые также «пробуют себя» в музыкальной индустрии.

Вау, она так талантлива!
Кому я должен заплатить, чтобы получить музыкальный альбом этой кошки?
Дает ли твоя кошка уроки?
Лучший инструмент для котов.

Екатерина Гура

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