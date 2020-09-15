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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании поймали чайку, окрашенную в синий цвет

Сначала волонтеры думали, что имеют дело с какой-то тропической птицей.

В середине сентября на автостоянке в британском городе Карлайл была замечена необычная синяя птица, которая не могла летать. Неравнодушные люди позвонили в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения и сотрудники организации немедленно прибыли на место.

Они поймали птицу и отвезли ее к ветеринару. Однако там оказалось, что «тропическая» птица была обычной чайкой, окрашенной в синий цвет.

В клинике чайку попытались отмыть от неизвестного красителя, однако сделать это не удалось.

Специалисты говорят, что птица должна будет полинять и отрастить новые перья, чтобы окончательно избавиться от краски.

Кроме того, сотрудники организации сейчас пытаются выяснить, что это за синее вещество, и как чайка получила такой цвет: было ли окрашивание случайным (например, если птица упал в резервуар с краской) или же кто-то сделал это специально. В организации обратились за помощью к людям с просьбой сообщить любую известную информацию по данному поводу, пишет Metro.

Екатерина Гура

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