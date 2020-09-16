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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер из Дагестана за пять часов похудел на девять килограммов

Благодаря этому достижению мужчина попал в Книгу рекордов России.

66-летний Багама Айгубов из дагестанского села Муги сумел сделать то, о чем многие могут только мечтать. В ходе пятичасовой пробежки на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале пенсионер похудел на 9,3 килограмма. Об этом в Instagram сообщило региональное Министерство по физической культуре и спорту.

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Все пять часов за состоянием здоровья Айгубова следили медики. Они же проводили взвешивание до и после марафона. По словам врачей, пенсионер даже после физической нагрузки чувствовал себя хорошо и был бодр.

Благодаря такому рекордному похудению, дагестанский пенсионер официально был вписан в Книгу рекордов России.

Кстати, бороться дагестанцу пришлось не только с собой, но и с капризами природы. Некоторое время перед финишем ему пришлось бежать под проливным дождем.

Сообщается, что Айгубов является ветераном дагестанского спорта и победителем различных чемпионатов России, Европы и мира по разным видам единоборств.

Екатерина Гура

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