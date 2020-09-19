10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии за рекордное время раскупили билеты на рейс «в никуда»
По словам представителей авиакомпании, так быстро билеты у них еще никогда не покупали.
Австралийская авиакомпания Qantas по примеру своих тайваньских коллег запустила для жаждущих путешествий граждан экскурсионные полеты.
Рейс представляет собой семичасовое живописное путешествие над страной. Причем самолет летит довольно низко, чтобы пассажиры сумели рассмотреть достопримечательности Австралии с высоты и смогли сделать фото.
Как рассказали журналистам представители Qantas, все места на первый «прогулочный» полет были распроданы за рекордные 10 минут, что сделало рейс самым быстро продаваемым рейсом в истории авиакомпании.
Кстати, компания Qantas решила расширить свою программу и уже анонсировала экзотические путешествия в Антарктиду. Специально для длительного 13-часового перелета из Мельбурна в ледяные пустоши самой южной части мира и обратно авиакомпания купила в Великобритании несколько самолетов для беспосадочной перевозки людей. Билет на рейс в Антарктиду обойдется всем желающим в 1200 долларов, пишет LAD Bible.
Екатерина Гура