Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
11Не пропустите золотую осень!
10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии за рекордное время раскупили билеты на рейс «в никуда»

По словам представителей авиакомпании, так быстро билеты у них еще никогда не покупали.

Источник: AFP 2020

Австралийская авиакомпания Qantas по примеру своих тайваньских коллег запустила для жаждущих путешествий граждан экскурсионные полеты.

В авиакомпании эти рейсы называют полетами «в никуда», ведь пассажиры приземляются в то же самое место, откуда и вылетали.

Рейс представляет собой семичасовое живописное путешествие над страной. Причем самолет летит довольно низко, чтобы пассажиры сумели рассмотреть достопримечательности Австралии с высоты и смогли сделать фото.

Русский атом
75 лет великой мечты

Как рассказали журналистам представители Qantas, все места на первый «прогулочный» полет были распроданы за рекордные 10 минут, что сделало рейс самым быстро продаваемым рейсом в истории авиакомпании.

Кстати, компания Qantas решила расширить свою программу и уже анонсировала экзотические путешествия в Антарктиду. Специально для длительного 13-часового перелета из Мельбурна в ледяные пустоши самой южной части мира и обратно авиакомпания купила в Великобритании несколько самолетов для беспосадочной перевозки людей. Билет на рейс в Антарктиду обойдется всем желающим в 1200 долларов, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

Трамп: Россия украла информацию о гиперзвуковом оружии у США
Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19
Зачем паломники-хасиды хотят на Украину
Бурятия возвращает школы на удаленку
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Принц Гарри и Меган Маркл озвучили цену на свои выступления
Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа
Gnezdo.ru
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Тайские блогеры - миллионники
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Горячие темы на Авто
Информация к размышлению.Дежавю. 315
Всем привет! И пока. 247
Куда мы катимся.... В пятницу передастов обсуждают , а не музыку слушают... 211
Как вы считаете, в Древней Греции действительно был распространён гомосексуализм? 179
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Двойняшки Галкина и Пугачевой празднуют день рождения Лизе и Гарри исполнилось 7 лет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь