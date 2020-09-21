15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Турецкий парапланерист поспал в воздухе на настоящей кровати (видео)
Комплект он дополнил двумя тумбочками, мягкой игрушкой и будильником.
29-летний инструктор по парапланеризму и блогер из Турции Хасан Кавал снова удивил своих подписчиков и ничего не подозревающих отдыхающих на местном пляже.
Дело в том, что Кавал решил совместить полет на параплане с крепким и здоровым сном. Специально для этого он соорудил конструкцию, состоящую из параплана, настоящей кровати и двух тумбочек. Комплект он дополнил мягкой игрушкой, постельным бельем, будильником и маской для сна.
Полет и экстремальный сон длился около 15 минут, после чего Кавал без проблем приземлился на одном из местных пляжей, чем немало удивил находящихся там людей.
Отметим, что это уже не первый подобный эксперимент блогера. Раньше он уже летал на диване с телевизором, а кроме того, Кавал любит подниматься в воздух вместе с друзьями и небольшим столом, за которым он пьет кофе или играет в нарды.